كرّم الداعمين لصندوق المناسبات.. أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال لقطاع الأعمال

الدمام – واس

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمال 2023، الذي تنظمه غرفة الشرقية سنوياً، بحضور رواد العمل الاقتصادي وممثلي الشركات والهيئات والقنصليات العربية والأجنبية، وممُثلي الجهات الحكومية في المنطقة.

وكرّم سموه الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين لصندوق المناسبات، والرعاة الرئيسيين للحفل، وتجول سموه داخل القاعة، للالتقاء برجال وسيدات الأعمال.

ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، باهتمام ودعم سمو أميـر المنطقة الشرقية لقطاع الأعمال في المنطقة لمضاعفة إسهاماته في مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة والمنطقة، مبينًا أن الغرف تسعى من خلال هذا الحفل السنوي إلى تعزيز علاقاتها في الوسط الاقتصادي، وتأكيد دورها ورسالتها في خدمة مجتمع قطاع الأعمال، وتعميق أواصر الروابط والعلاقات بين رواد العمل الاقتصادي.

وأوضح أن الحفل يمثل منبرًا للتواصل ونقطة التقاء سنوية لرجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، ومسؤولين حكوميين ومهتمين وأكاديميين بارزين، إضافة إلى أصحاب الخبرات والتجارب الاقتصادية على أنواعها من أبناء المنطقة، وتبادل الجميع خلال الحفل الأفكار المعززة للنمو الاقتصادي، الذي تشهده البلاد في جميع القطاعات، وسُبل توسيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية أكبـر في مسيرة الاقتصاد الوطني نحو تنويع قواعده واستغلاله الأمثل للموارد المتاحة.

وتضمن الحفل تكريمًا للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين لصندوق المناسبات.