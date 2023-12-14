طريقة عمل كريسماس كوكيز

وصفة كوكيز سهل وسريع التحضير

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة غير مملحة

1/2 كوب سكر

1/2 كوب سكر بني فاتح

1 بيضة كبيرة

2 ملعقة كبيرة كريمة

1 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 3/4 كوب دقيق متعدد الأغراض

2 ملعقة صغيرة نشا الذرة

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ربع ملعقة صغيرة ملح

حبيبات شوكولاتة ملونة

طريقة العمل

في العجان أضيفي الزبدة والسكر واخفقي على سرعة متوسطة حتى يصبح كريميًا وممتزجًا جيدًا لمدة 3 إلى 4 دقائق تقريبًا

اكشطي جوانب الوعاء وأضيفي البيضة والفانيليا واخفقي حوالي 2 دقيقة

اكشطي جوانب الوعاء وأضيفي الكريمة

اخفقي على سرعة متوسطة حتى تمتزج جيدًا لمدة دقيقة واحدة تقريبًا

أضيفي الدقيق، ونشا الذرة، وصودا الخبز، والملح، واخفقي على سرعة منخفضة حتى تمتزج المكونات، لمدة دقيقة واحدة تقريبًا

باستخدام مغرفة البسكويت أو باستخدام يديك

قومي بتكوين ما يقرب من 17 قطعة متساوية الحجم من العجين

ضعيها على صينية خبز مع ترك مسافة وقومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي بعد ان تضعي الشوكولاتة علي الوجه

ثم ضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

اخبزيها لمدة 8 دقائق تقريبًا أو حتى تتماسك الحواف وتتماسك الأسطح

تترك لتبرد ثم تقدم