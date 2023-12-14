طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة البيضاء

وصفة تحضير سويسرول غني وناعم مع حشوة وتغطية كريمة الشوكولاتة البيضاء

المقادير اللازمة

للسويسرول

4 حبات كبيرة بياض بيض

1/4 كوب حليب

4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة مذابة

1 2/3 كوب خليط الكيك الأبيض

1/4 كوب سكر ناعم

لكريمة الشوكولاتة البيضاء

1 كوب كريمة الخفق + 1/4 كوب إضافي

300 جرام شوكولاته بيضاء مفرومة

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

السويسرول

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

قومي بتبطين صينية خبز مقاس 15 × 10 بوصة بورق البرشمان

في الخلاط اخفقي بياض البيض بسرعة عالية حتى يتماسك لمدة 4-5 دقائق تقريبًا

يمزج الحليب والزبدة المذابة في وعاء صغير

انخلي خليط الكيك يتم استخدام نصف خليط العلبة فقط في بياض البيض

قلبي الخليط بعناية باستخدام ملعقة

بعد أن تمتزج المكونات الجافة

أضيفي خليط الحليب والزبدة وقلبي برفق حتى يصبح الخليط رقيقًا وناعمًا

نسكب العجينة على صينية الخبز المجهزة ونوزعها بالتساوي إلى طبقة رقيقة

اخبزي الكيك لمدة 12-13 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون قليلاً

ضعي منشفة المطبخ على سطح مستوٍ ثم رشيها بالسكر البودرة

عندما تنضج الكيكة أخرجيها من الفرن واقلبيها على المنشفة المجهزة

بدءًا من الطرف القصير للمنشفة قومي بلف الكيكة والمنشفة معًا بإحكام علي شكل رول

تترك لتبرد تماما لمدة ساعة على الأقل

لحشوة كريمة الشوكولاتة البيضاء

ضعي ¼ كوب من كريمة الخفق في الميكروويف حتى تصبح ساخنة لمدة 30-40 ثانية

ضعي الشوكولاتة البيضاء المقطعة في وعاء صغير

ثم اسكبي فوقها الكريمة الساخنة

اتركيها لمدة دقيقتين ثم حركي حتى تذوب الشوكولاتة

قومي بتبريد خليط الشوكولاتة أثناء خفق باقي الكريمة

في وعاء الخلط اخفقي الكوب المتبقي من كريمة الخفق والفانيليا حتي تتماسك

يضاف خليط الشوكولاتة البيضاء المبرد بالكامل إلى الكريمة المخفوقة ويقلب حتى تمتزج المكونات جيدًا

عندما تبرد الكيكة قومي بفتحها بعناية

وزعي خليط الكريمة المخفوقة بالتساوي فوق الكيكة

احتفظي بحوالي كوب من الحشوة لتغطية الجزء العلوي من الكيكة

أعيدي لف الكيكة ثم وزعي الكمية المتبقية من الكريمة على سطح الكيكة وجوانبها

ثم تقدم بحسب التزيين المرغوب