الرياضة رئيس الفيفا يشيد بالتنظيم وبالرقم القياسي لجمهور الاتحاد في الافتتاح

محمد بن نافع- جدة أشاد جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” بالتنظيم الرائع لفحل الافتتاح المميز لبطولة كأس العالم للأندية، التي يستضيفها نادي الاتحاد في مدينة جدة، كما أكد رئيس الاتحاد الدولي في تصريح نشره الموقع الرسمي لـ “فيفا ” أن الحضور كان مذهلاً للغاية، ويكفي أنه سجل الرقم الأعلى والقياسي في عدد الحضور الجماهيري في مباريات الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية، مباركاً لفريق الاتحاد التأهل للدور التالي من البطولة، بعد أن قدم مباراة جميلة مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي. الجدير ذكره أن مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي حققت الرقم الأعلى والتاريخي في عدد الحضور الجماهيري لمباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم للأندية بحضور بلغ (50248) مشجعًا.