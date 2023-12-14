الرياضة

رئيس الفيفا يشيد بالتنظيم وبالرقم القياسي لجمهور الاتحاد في الافتتاح

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      14 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمد بن نافع- جدة

أشاد جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” بالتنظيم الرائع لفحل الافتتاح المميز لبطولة كأس العالم للأندية، التي يستضيفها نادي الاتحاد في مدينة جدة، كما أكد رئيس الاتحاد الدولي في تصريح نشره الموقع الرسمي لـ “فيفا ” أن الحضور كان مذهلاً للغاية، ويكفي أنه سجل الرقم الأعلى والقياسي في عدد الحضور الجماهيري في مباريات الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية، مباركاً لفريق الاتحاد التأهل للدور التالي من البطولة، بعد أن قدم مباراة جميلة مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الجدير ذكره أن مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي حققت الرقم الأعلى والتاريخي في عدد الحضور الجماهيري لمباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم للأندية بحضور بلغ (50248) مشجعًا.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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