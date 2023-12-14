دينا الصائغ توقع كتابين بمعرض جدة للكتاب

جدة- ياسر خليل

على منصات التوقيع بمعرض جدة للكتاب 2023، وقعت الكاتبة دينا الصائغ كتابين حمل أولهما عنوان “خلف قوتي ضعف يُحبك”، وحمل الآخر عنوان “يا أمان الخائفين”.

وتقول الصائغ عن “خلف قوتي ضعف يُحبك” أنها أطلقت على هذا الكتاب مسمى “معجزتي”؛ لأنه فعلًا كان معجزتي في أيام صعبة مررت بها، فالكتاب عبارة عن نصوص أدبية، وتطوير للذات، ولا يخلو من قصة أو قصتين قصيرتين بطريقة الخاطرة.. واتمنى ان يكون لي نصيب روائي في قلمي.

وتابعت دينا حديثها منتقلة إلى كتابها الآخر بقولها: ثاني إصدار لي “يا أمان الخائفين” في جهوره عبارة عن نصوص أدبية واستشفاء ذاتي، كُتب في وقت استطعت لملمة شتات روحي بعد ضياعها، وأهديه لكل من تعلم كيف يُعيد ما سُلب منه روحيًا، ومن أنقذ نفسه من إعصار العلاقات وطوفان المعاناة.