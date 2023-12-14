تأهيل 26 شركة للمنافسة على 7 مواقع لاستغلال خام البحص بمجمع الأسياح بالقصيم

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أسماء 26 شركة محلية متأهلة للمنافسة على عدد 7 مواقع لاستغلال خام البحص من مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم، الذي تُقدر مساحته الإجمالية بـ 32 كم².

وأوضحت بأنها استقبلت 28 طلباً للتأهيل عبر “منصة تعدين”، واجتاز منهم 26 طلباً لاشتراطات التأهيل للشركات التالية: شركة إبراهيم محمد الوهيبي للتجارة والمقاولات العامة، وشركة أفلاء الريس للصناعة، وشركة الإمداد الرائد للأسمنت، وشركة البعد الثنائي الصناعية، وشركة الروسان للمقاولات، وشركة الشرهان للمقاولات، وشركة الفوزان للتجارة والصناعة، وشركة المحاجر الرملية للتعدين، وشركة حمود عبد الرحمن العايد وشركاه للمقاولات، وشركة رواف القابضة للاستثمار، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، وشركة صالح عبد الرحمن اللحيدان للمقاولات، وشركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده، وشركة طرق التطوير المحدودة، وشركة عبد المحسن الجاسر للتعدين، وشركة عبد الإله بن عبد الرحمن الحسين وشريكه للنقليات، وشركة عبد العزيز صالح عبد العزيز المحيميد للخدمات اللوجستية، وشركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات سبك، وشركة فالكوم للصناعة، وشركة فلاح بن حسن القحطاني المحدودة، وشركة فن رتاج للمقاولات العامة، وشركة محمد إبراهيم الحبيب للمقاولات، وشركة مسارات القمة للتعدين، وشركة نثار نجد التجارية المحدودة، وشركة الصناعات الأسمنتية المحدودة سيمنتكس، ومصنع شركة أوبال المتحدة للمنتجات الخرسانية.

ويعد هذا الخام بمنطقة المجمع من الرواسب المعدنية التي أثبتت الدراسات الجيولوجية الاستطلاعية مناسبة استخدامه في الأعمال الإنشائية، وعمليات رصف الطرق لطبقات الأساس السطحية وتحت السطحية؛ الذي سيسهم في تعزيز الاستثمار في القطاع التعديني وتشجيع الصناعات الوطنيةوتنمية المحتوى المحلي.

ويأتي إعلان المواقع التعدينية للمنافسة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتنظيم إجراءات عمليات المنافسة، وتطوير إجراءات الحصول على الرخص التعدينية، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين. ولتمكين المستثمرين؛ سيتم عقد ورشة عمل للشركات المتأهلة لتوضيح آلية المنافسة وشروطها، ومن ثم البدء في عملية المزايدة، وأخيراً إعلان النتائج والشركات الفائزة.