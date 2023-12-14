تأسيس مكتب إدارة المشاريع بجازان

البلاد – جيزان

أطلق الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز ‏نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة، مشروع “تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسية”، الذي سيشرف على تخطيط ومتابعة وترتيب أولويات برامج ومحافظ ومشاريع الجهات الحكومية في المنطقة، ودعم تنفيذها ومتابعة أدائها؛ وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، بما يضمن تحقيق الأثر ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في منطقة جازان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في شركة “علم” -الشركة المشغلة للمشروع- الدكتور ناصر بن زيد المشاري، الذي قدم لسموه شرحاً عن المشروع ومهامه؛ ومنها نقل المعرفة وتطوير القدرات في المنطقة في كل ما يتعلق بإدارة المشاريع والأداء، وتوفير بيانات عالية الموثوقية عن أداء مشاريع المنطقة ودعم اتخاد القرار. وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أهمية مشروع “تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسية” الذي سيسهم -بإذن الله تعالى- في تطوير المنطقة وقدراتها، ويعمل على التكامل مع الجهات الحكومية، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، وتأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة.