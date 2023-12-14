انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2023 الثلاثاء المقبل

الرياض : البلاد

تنظم هيئة الحكومة الرقمية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 19 و20 ديسمبر الجاري، النسخة الثانية من “ملتقى الحكومة الرقمية” تحت شعار “مستقبلنا الآن”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي تحقق في نسخته الأولى 2022؛ لاستكمال الجهود والاحتفاء بنجاحات الجهات الحكومية المتسارعة والمتقدمة، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز تبني أفضل المعايير العالمية للحكومة الرقمية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية تحقق رضا المستفيدين وتُحسّن جودة الحياة.

وسيشهد الملتقى عقد جلسات حوارية تجمع عددًا من أصحاب السمو والمعالي، وعدداً من ورش العمل في مجال التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية في المملكة في نسختها الثانية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة.

وسيتضمن الملتقى الإعلان عن نتائج قياس التحول الرقمي 2023، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أنه سيصاحب الملتقى إقامة معرض السعودية الرقمية؛ لاستعراض أبرز الخدمات والمنتجات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية نحو أفق رقمي واعد.