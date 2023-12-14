انطلاق بطولة السعودية المفتوحة للغولف

الرياض-البلاد

تشهد المملكة العربية السعودية حراكاً لا يتوقف من الأنشطة والفعاليات، فما إن تنتهي فعالية حتى تبدأ أخرى، على نحو بات يلفت الأنظار في الآونة الأخيرة، وهو ما يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز مكانة المملكة كمركز ومنصة عالمية للأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية وأبرز الفعاليات الدولية.

واليوم انطلقت بطولة السعودية المفتوحة للغولف، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وتمثل آخر الجولات الآسيوية في نادي الرياض للغولف، وتستقطب أقوى الأسماء العالمية وأشهرها في عالم رياضة الغولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

العديد من الأرقام القياسية تم تسجيلها في البطولة، حيث تتجاوز قيمة جوائزها المالية حاجز المليون دولارـ بجانب مشاركة الكثير من الأسماء العالمية من الإعلاميين والمشاهير، بالإضافة إلى 120 لاعباً من جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم المصنّف الأول على العالم سفير غولف السعودية البريطاني “كيب بوبيرت” وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يمثل الإلهام لجيل الشباب عبر الهاشتاغ الذي أطلقته البطولة #اكسر_المستحيل. وكذلك مشاركة اللاعبين هنريك ستينسون وكيفن نا وكيران فينسنت، الذين أكدوا على أنهم في قمة الجاهزية للمنافسات التي ستنطلق اليوم الخميس على ملعب “نادي الرياض”، ولم يخف اللاعبون المتنافسون إعجابهم بتقدم الغولف في المملكة، ولذلك يتطلعون إلى رفع كأس “بطولة السعودية المفتوحة” المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة عالياً، وهي آخر بطولة في الجولات الآسيوية وتعتبر من أكبر البطولات التي يهتم بها جميع لاعبي الغولف على مستوي العالم.

الجدير بالذكر أن لاعباً مثل ستينسون ونا، يتمتع بخبرة طويلة في رياضة الغولف حيث فاز بـ 22 لقباً عالمياً، بما في ذلك “البطولة المفتوحة” في عام 2016، ويأمل في إنهاء عام 2023 على أعلى مستوى، حيث صرح قبل انطلاق البطولة قائلاً: “لم أفز بأي شيء هذا العام، على الرغم من أنني حققت هدفين جيدين على مستوى لايف غولف، لكنني قادر على بذل قصارى جهدي في البطولة لأنها فرصة رائعة لمعرفة مكاني ومعرفة الأمور التي أحتاج إلى العمل عليها في موسم 2024 ولنرى ما إذا كان بإمكاننا المنافسة يوم الأحد في ختام البطولة”.



وأضاف ستينسون ونا: “المشاركة في مثل هذه البطولات تعتبر دائماً فرصة رائعة للاعبي الغولف، أتذكر أنني كلاعب شاب لعبت في أحداث احترافية في السويد ولاعبو اليوم لديهم الفرصة الأفضل لم نحصل عليها في الماضي لذلك يسعدني تقديم المشورة والإجابة عن أي أسئلة قد تكون لدى اللاعبين، حيث يمكنهم الحصول على الإلهام وتعلم بعض الأشياء ليصبحوا أفضل بأنفسهم”.

حيث دعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من المحترفين والهواة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنافسة.

اللاعب الأمريكي كيفين نا، صرح بدوره أنه أتيحت له الفرصة للحضور إلى الرياض والتعرف على خطط غولف السعودية في الارتقاء بهذه اللعبة والاستمرار في نموها في المملكة.

وأضاف: أردت التعرف على الرياض وأردت دائماً معرفة شكل المدينة. لقد نشأت وأنا ألعب الغولف في الجولة الآسيوية في بداية مسيرتي، لذلك أستمتع دائماً بالعودة للعب وأتوقع أن أستمتع هذا الأسبوع، لكن هدفي هو الفوز باللقب.

وحول انطباعه أضاف “نا”: “لعبة الغولف في السعودية في ازدهار مستمر نتيجة اهتمام المسؤولين السعوديين بالرياضة عموماً! وهذا ما عرفته من المسؤولين هنا في غولف السعودية حول كم الملاعب الغولف التي تُبنى وكيف يقومون بتدريب الجيل القادم وتعريفهم بلعبة الغولف، وأعتقد أن ذلك رائع ومثير للاهتمام”.

أما لاعب زيمبابوي كيران فنسنت الفائز بالمركز الثاني في لايف غولف في أبوظبي قبل عدة أيام والمتأهل إلى الموسم المقبل 2024 فقد قال: “أنا ممتن للغاية لفرصة اللعب والآن أشعر بأنني متحمس لوجودي هنا، إنه مكان رائع ومن الواضح أن لعبة الغولف السعودية تنمو بشكل كبير”.

وأضاف: “إنه لأمر رائع أن تتاح لي الفرصة للتنافس ليس فقط ضد هنريك وكيفن، ولكن ضد مجموعة من اللاعبين الآخرين هنا هذا الأسبوع. من الجيد أن نرى أن لعبة الغولف تنمو، لقد رأيت مناطق المشجعين ورأيت الكثير من الأطفال يأتون إلى هنا ليكونوا جزءاً من لعبة الغولف، أعتقد أن لعبة الغولف في السعودية في اتجاه تصاعدي!”

وحول البطولة قال مفوض الجولة الآسيوية والرئيس التنفيذي تشو مين ثانت: إن مشاركة اللاعبين هنريك ستينسون وكيفن نا في البطولة تعتبر تطوراً كبيراً في بطولة السعودية المفتوحة، لتكون البطولة الأقوى التي تجمع النجمين على الإطلاق.

وأضاف ثانت: “نحن على ثقة من أن البطولة ستوفر يوماً ممتعاً للجميع لجذب الجماهير إلى لعبتنا المفضلة”.

من جانبها أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السعودية المفتوحة للغولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة أنها ستوفر العديد من الأنشطة الترفيهية المرافقة مما يوفر قضاء وقت من المتعة لعشاق رياضة الغولف، ولذلك فالعائلات مدعوة للتوجه الى منطقة المشجعين والترفيه، حيث سيكونون على موعد مع مشاهدة الثقافة السعودية من خلال العديد من الفقرات والتي تشتمل على ركوب الجمال ومشاهدة الصقور.

كما ستضم العروض الترفيهية عرض المشاة التقليدي وما يرافقه من فقرات موسيقية تناسب كل الأذواق والكثير من العروض الثقافية.

وسيشهد يوما الجمعة والسبت أداء موسيقيي العود وكانان، قبل أن يقدم راقصو LED عرضاً مذهلاً بمجرد ختام البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السعودية المفتوحة للغولف أن أسعار التذاكر اليومية تبدأ من 25 ريالاً سعودياً، مع توفر تذكرة الموسم كاملاً أيضاً، وتشمل جميع التذاكر قسيمة 25 ريالاً سعودياً للأطعمة والمشروبات لكل يوم.

وبناء على قوانين البطولة يجب أن يكون الأطفال دون سن 18 عاماً مصحوبين مع شخص بالغ لديه تذكرة دخول.