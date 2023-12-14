الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي الصقور السعودي يطلقان النسخة الأولى من مسابقة كأس العلا للصقور

العلا- البلاد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي الصقور السعودي عن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة كأس العلا للصقور، في الفترة من 28 ديسمبر 2023 لغاية 5 يناير 2024 في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا. ويمثل إطلاق هذه المسابقة البارزة خطوةً أولى في سلسلة من فعاليات الرياضات التراثية التي تهدف إلى تعزيز موروث الصقارة العريق في شبه الجزيرة العربية لسكان وزوار العلا.
وقد تم تخصيص مجموع جوائز مالية يصل إلى 60 مليون ريال سعودي وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخ سباقات الصقور، موزعة على مسارات مختلفة تشمل مسابقتي الملواح والمزاين.
وتنطلق فعاليات مسابقة الملواح يومياً من 28 ديسمبر 2023 ولغاية 5 يناير 2024؛ بدءاً من 8:00 صباحاً وقد تستمر حسب جدول الأشواط حتى 5:00 عصراً، بينما يكون محبي التجارب المميزة على موعد مع مسابقة المزاين لاختيار أجمل صقر من 2 ولغاية 4 يناير 2024؛ بدءاً من 8:00 مساء حتى 10:00 ليلاً.