العلا تستضيف بطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل

العلا- البلاد
أعلنت” لحظات العلا” عن استضافتها للنسختين الافتتاحيتين من بطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي، وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العلا. وستقام الفعاليات في الأيام نفسها خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2023، في قرية الفرسان بمحافظة العلا.
ويعكس هذا الحدث الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، وبالمشاركة مع الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، والاتحاد الدولي للرماية من على ظهر الخيل، والاتحاد الدولي للفنون القتالية، التزام العلا بتعزيز موقعها كمركزاً رائداً للفعاليات الرياضية المتميزة للخيل وتوسيع نطاق عروضها للزوّار والسكان المحليين.
وصرح زياد السحيباني، المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلاً: “تسهم بطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد، وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العلا في تسليط الضوء على فخرنا بعاداتنا وتقاليدنا وتاريخ الخيول في المنطقة، كما أنها تضيف إلى العلا جاذبية كبيرة باعتبارها مركزاً عالمياً للفعاليات الرياضية المتنوعة وعلى وجه الخصوص فعاليات الخيول والفروسية. تساهم هذه الفعاليات التي تعدّ عناصر جذب سياحي في استقطاب جماهير جديدة وإعادة إحياء التقاليد العربية الأصيلة وتعريف الأجيال الجديدة بها”.
وتعدّ الرماية من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد من فنون الفروسية القديمة التي كانت منتشرة لدى العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم، وستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها العلا مسابقات ترتكز على هذا النوع من الفنون القتالية من على الخيول.
وتستمد بطولة الرماية من على ظهر الخيل فكرتها من الصيد التقليدي من على ظهر الخيل، حيث يتنقل الرماة في مسار بطول 99 متراً، ويطلقون السهام على أهداف من مسافات مختلفة. أما لعبة التقاط الأوتاد، ففيها يقوم راكبو الخيل بالركض على طول مسار يبلغ 99 متراً، بينما يحملون الرماح في أيديهم، ويلتقطون الأهداف من الأرض بسرعة ودقة كبيرتين. يذكر أنّ فريق المملكة العربية السعودية هو الحاصل على كأس العالم في التقاط الأوتاد لعام 2023.
ومن المقرّر أن تشهد الفعاليات، التي تستضيف العديد من محبي الخيول من دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، مشاركة عشر دول في بطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والكويت والأردن وروسيا وألمانيا وجنوب أفريقيا والعراق. بينما ستشارك 11 دولة في كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل هي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيران وسوريا والكويت وكازاخستان وكندا وإندونيسيا ومنغوليا وتايلاند.
وستستمر الفعاليات المثيرة على مدار ثلاثة أيام، حيث ستنظّم البطولتان في وقت واحد، مع تسجيل النتائج لأداء الفرق والأفراد.
وتشكّل البطولتان توسعاً كبيراً في تقويم فعاليات الفروسية والرياضة في العلا، بما يتماشى مع التجديد الشامل للمنطقة بوصفها وجهةً عالمية رائدة للتراث الثقافي والطبيعي. وتتضمن فعاليات الفروسية المثيرة الأخرى التي تقام كجزء من تقويم فعاليات ومهرجانات لحظات العلا، بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء في الفترة من 17 إلى 20 يناير 2024، وكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في فبراير 2024.
ويمكن حضور كلتا البطولتين باستخدام نفس التذكرة المتوفرة عبر الموقع الرسمي.
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