الأخدود يعبر الطائي.. وتعادل أبها والحزم

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الأخدود على ضيفه الطائي 1-0 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.
سجل هدف الأخدود الروماني فلورين تاناسي في الدقيقة 56؛ ليرفع الأخدود رصيده إلى 16 نقطة، ويحتلّ المركز 14، الطائي إلى 17 نقطة في المركز 12.
ولحساب الجولة نفسها، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة أبها وضيفه الحزم، سجل فايز سليماني هدف الحزم في الدقيقة 64، قبل أن يعادل غريغورز كريتشوفياك لأبها في الدقيقة 79، ليحتل أبها المركز 16 برصيد 14 نقطة، والحزم المركز 18 الأخير برصيد 12 نقطة.
هدددددف!⚽
تاناسي يمنح الأخدود التقدم في اللقاء ⚽🔥
الأخدود 1 × 0 الطائي#دوري_روشن_السعودي #الأخدود_الطائي | #SSC pic.twitter.com/pqS1s9FS1J
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023