الرياضة

الأخدود يعبر الطائي.. وتعادل أبها والحزم

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      14 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الأخدود على ضيفه الطائي 1-0 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

سجل هدف الأخدود الروماني فلورين تاناسي في الدقيقة 56؛ ليرفع الأخدود رصيده إلى 16 نقطة، ويحتلّ المركز 14، الطائي إلى 17 نقطة في المركز 12.

ولحساب الجولة نفسها، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة أبها وضيفه الحزم، سجل فايز سليماني هدف الحزم في الدقيقة 64، قبل أن يعادل غريغورز كريتشوفياك لأبها في الدقيقة 79، ليحتل أبها المركز 16 برصيد 14 نقطة، والحزم المركز 18 الأخير برصيد 12 نقطة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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