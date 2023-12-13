وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

جنيف : واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‌‎حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.