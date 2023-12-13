منافسات مثيرة في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG23

الرياض- غدير الطيار

شهدت منافسات اليوم الأوّل من بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG23 والتي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض، تفاعلاً وحماسةً من اللاعبين والجمهور فاقت جميع التوقعات. وتستمر البطولة إلى 16 ديسمبر الجاري، ويتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، وهي تعدّ من أبرز الأحداث في عالم الرياضات الإلكترونية؛ حيث يمثّل اللاعبون بلدانهم ويطمحون لرفع أعلامها عاليًا.

وقال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “تكمن قوة الرياضات الإلكترونية في تنافسيتها الشديدة وتركيزها على الموهبة والتدريب والقدرة على التخطيط والتأقلم مع المنافسات. اليوم الأوّل شهد مواجهات رائعة أظهرت قوّة البطولة وتنوّع أساليب اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم، وهذا دليل على أن هذه البطولة ستكون مشوّقة للغاية في المراحل القادمة. سعيدون جدًا باستضافة هذه البطولة العالمية هنا في الرياض وبتواجد اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم أمام جمهورنا.”

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات لعبة “دوتا 2” المفتوحة، إحدى أشهر الألعاب الاستراتيجية في العالم، ومع تأهل المملكة العربية السعودية إلى الدور نصف النهائي، تنافست ست دول ليلة الأمس في مرحلة ربع النهائي بنظام الإقصاء تأهلت منها ثلاث دول إلى الدور نصف النهائي بعد مواجهات حماسية بنظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث.

وحققت كازاخستان فوزين متتاليين على جنوب أفريقيا لتحجز مكانها في نصف النهائي بمواجهة مرتقبة مع السعودية مساء اليوم، بينما تغلبت كل من صربيا وماليزيا على أستراليا تركيا ليكتمل المربّع الذهبي. وفي مباراة نصف النهائي لليوم الأول من البطولة، فازت ماليزيا على تركيا لتحجز مكانها في النهائي يوم السبت.

أما في منافسات “ستريت فايتر 6″، فقد تواجهت 33 دولة بنظام راوند روبن الإقصائي في اليوم الأول، حيث مثّل اللاعبون المحترفون بلدانهم في المنافسات الترجيحية بنظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث، في محاولة للوصول إلى مرحلة الإقصاء الفردي، وقد حققت الكويت وتايبيه الصينية وبولندا وتشيلي أداءً مذهلاً وفوزاً بالضربات القاضية، حيث تصدرت الكويت مجموعتها بانتصارات نظيفة لتتأهّل لمواجهة السعودية في أول ربع نهائي بوقت لاحق من اليوم.

من المقرر أن يتواجه الفائزون بالمجموعة الأخرى ضد ماليزيا أو جمهورية الدومينيكان أو أستراليا أو المملكة المتحدة. وستتواجه الفرق الأربعة باعتبارها ثاني المجموعات بعد ظهر اليوم في التصفيات النهائية ليتأهل ثلاثة منهم مباشرة إلى مرحلة الإقصاء الرئيسية. وتختتم اليوم بطولة “ستريت فايتر6 “بالدور ربع النهائي وتتابع مسيرتها إلى نصف النهائي ووصولاً إلى النهائي. كما تنطلق اليوم المنافسات على “إي فوتبول™️ 2024” بمشاركة 31 دولة بنظام الإقصاء.