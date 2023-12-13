معالجة مظاهر التشوه البصري في الدمام

البلاد ــ الدمام

رفعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال شهر نوفمبر الماضي، 446 طناً من النفايات، ضمن مبادرة تنظيف المدينة الصناعية الثانية بالدمام، التي نفذتها بالتعاون مع الشركات، بمشاركة 80 متطوعاً، وذلك ضمن سلسلة المبادرات التوعوية التطوعية التي تنفذها لتفعيل برنامج التوعية بالنظافة “إماطة”. وأكدت الأمانة حرصها على المشاركة في مثل هذه المبادرات التوعوية، لتوعية المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على الممتلكات العامة لينعم بها الجميع، وتمنع كافة الممارسات التي تضر بالبيئة وتسبب تشوه بصري في الشوارع والطرق، لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والمظاهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.



وضمن مبادراتها وبرامجها الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة، قامت بلدية غرب الدمام بتوزيع 300 حقيبة شتوية لحمايتهم من الظروف المناخية في فصل الشتاء، وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجوارهم لتواجدهم في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة.

كما فعّلت الأمانة مبادرة زراعة 1500 شجرة، بطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز في محافظة الخفجي، وأماكن متفرقة في الصرار ، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بالتعاون المتطوعين والمتطوعات، لتفعيل الشراكة المجتمعية، والسعي إلى زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء بالمحافظة، وتحسين المشهد البيئي، ونشر ثقافة الوعي بين شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.



وركزت المبادرة على التعريف بطرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها وفوائدها، وزيادة المسطحات الخضراء وتكثيف أعمال التشجير بالشوارع الرئيسية، وإضافة لمسات جمالية على الجزر الوسطية بالمحافظة، للمساهمة في زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتوسيع نطاق المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة.

من جانب آخر، أطلقت أمانة الشرقية، في مدينة الظهران، فعالية أقوياء بالتنوع تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة بمشاركة جهات أسرية وصحية، تضمنت أركاناً توعوية وترفيهية وتعليمية للكشف الصحي على العين والأسنان، وتطعيم الأنفلونزا الموسمية والعلاج السلوكي ولغة التخاطب، وأركان أسرية تستهدف الآباء والأمهات لتحسين طرق التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الفعالية تهدف لتطوير مهارات وقدرات ذوي الإعاقة وخلق بيئة دامجة لهم في المجتمع من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية والفعاليات التوعوية التي تعزز إشراكهم في مختلف جوانب الحياة، مؤكدةً حرصها على تدشين الفعاليات التوعوية والترفيهية لما لها انعكاسات إيجابية على جميع شرائح المجتمع.