مبابي يبتعد مُجددًا عن ريال مدريد

أوضح برنامج شيرنغيتو (El chiringuito) الإسباني اليوم الأربعاء، أن نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي (24 عامًا) ابتعد من جديد عن الانتقال إلى ريال مدريد.

وكشف تقرير من البرنامج ذائع الصيت، إن مبابي أصبح منفتحًا على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وربما اقتنع بفكرة مشروع النادي الباريسي المستقبلي.

من المعلوم أن ريال مدريد فاوض مبابي أكثر في من مناسبة، غير أن اللاعب قطع الطريق وجدد عقده مع الـ(بي إس جي) صيف 2022 لمدة موسمين، أي إلى 2024.

وقبل 6 أشهر من نهاية عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، أوضحت مصادر شيرينغيتو أن اللاعب الجزائري-الكاميروني الأصل، ربما يود استكمال مسيرته في فرنسا.

ويعاني ريال مدريد من معضلة في عمق الخط الهجومي منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف 2018، ثم مغادرة الفرنسي كريم بنزيما صيف 2023 إلى الاتحاد.