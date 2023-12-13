مؤتمر «إدارة المخاطر» يؤكد على الاستباقية

البلاد – الرياض

اختتم “مؤتمر إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال 2023″، أعماله في الرياض تحت شعار” من التفاعلية إلى الاســـتباقية”، بحضور ومشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد.

وتناولت جلسات المؤتمر الحوارية عدة محاور في مجال تعزيز القدرة على الصمود، وأهمية حوكمـة إدارة المخاطـر ودورها فـي تعزيـز النهـج القائـم علـى الاستباقية، وفي صمــود البُنى التحتية الحيوية ومرونة سلاســـل الإمداد، والتحول من التفاعلية إلى الاسـتباقية، ودور تقنيات الرصد والمراقبة والإنذار المبكـــر كممكنـــات لإدارة المخاطر على نحو اســـتباقي.



وضمن برنامج المؤتمر وبالتعاون مع بيوت خبرة عالمية متخصصة، عقدت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية (12) ورشة عمل تناولت عددًا من الموضوعات منها: إدارة المرونة المؤسسية، واستمرارية الأعمال وعلاقتها بإدارة الابتكار، وسلسلة التوريد والإمداد الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال من منظور وطني.