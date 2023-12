قرار طارئ في ملعب برشلونة بسبب “الجفاف”!

حذّرت بلدية إقليم كاتالونيا فريق برشلونة لكرة القدم بضرورة ترشيد استخدام الماء في ملعبه الأولمبي (مونتغويك) لتفادي موجة الجفاف التي تضرب البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (AFP) اليوم الأربعاء تصريحات مستشار الشؤون المناخية في بلدية إقليم كاتالونيا، دافيد ماسكورت، حول ملعب فريق برشلونة.

وطالب ماسكوت برشلونة تقليل الماء المستخدم في ري الملعب الأولمبي (مونتغويك) وحذّر من مغبة عقوبات قد تُفرض على النادي بسبب استنزاف الماء.

يلعب برشلونة مبارياته مؤقتًا في الملعب الأولمبي (مونتغويك) بسبب أعمال صيانة وتطوير في ملعبه الرئيس (كامب نو) التي ستنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت وسائل إعلام أن إدارة النادي الكاتالوني ستذعن بالفعل إلى مطالب مجلس بلدية كاتالونيا، وستقلل كمية الماء المستخدمة في ري الملعب واستحمام اللاعبين، ما قد يؤثّر بطريقة أو بأخرى على جودة العشب الذي قد يعيق اللاعبين في التدريبات والمباريات.

🚨Barcelona players have been 'banned from showering' at their stadium and training centre pic.twitter.com/bf3XF5gy8n

— SPORTbible (@sportbible) December 13, 2023