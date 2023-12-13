في دوري” يلو”.. الجندل يعمق جراح العروبة.. والفيصلي يقتنص فوزًا قاتلًا

حائل- خالد الحامد
حسم فريق الجندل مواجهة” ديربي الشمال” التي جمعته مع جاره العروبة، بنتيجة «2-0» على ملعب نادي العروبة بالجوف، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدفي الجندل، البنمي كريستيان مارتينيز من ركلة جزاء، وفي الثواني الأخير أضاف الإسباني جاي دامبيلي الهدف الثاني للجندل.
النتيجة رفعت رصيد الجندل إلى 18 نقطة في المركز العاشر، وبقي العروبة عند 27 نقطة بالمركز الثاني، وهي الخسارة الثالثة على التوالي.
شهدت المباراة حضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف.
ولحساب الجولة نفسها، انتزع الفيصلي فوزًا صعبًا ومثيرًا على العين، في مباراة شهدت تقلبات كثيرة في النتيجة، وتسجيل 7 أهداف على مدار الشوطين، وانتهت بنتيجة 4-3 لصالح الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد الملك سعود بالباحة.
سجل للعين فيصل الجهني، وإلتون سواريز، ومدافع الفيصلي محمد شيخي بالخطأ في مرماه، فيما أحرز للفيصلي لوكاس سوزا” هاتريك”، وأرنولد غاريتي.
هذه النتيجة، رفعت رصيد الفيصلي إلى 23 بالمركز الخامس، بينما بقي العين عند رصيده 10 نقاط بالمركز الخامس عشر.
وحسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة “ديربي الأحساء، الذي جمع العدالة وهجر الذي احتضنه استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
سجل للعدالة وليد الشنقيطي، وأدرك التعادل لهجر، البرازيلي أدريانو. بهذه النتيجة، أصبح رصيد العدالة 26 نقطة بالمركز الثالث، وهجر 9 نقاط بالمركز السابع عشر.
وبنفس النتيجة انتهت مباراة جدة والصفا، سجل لفريق جدة باسل الحضيف، وللصفا برهان حكيمي، من ركلة جزاء، وشهدت المباراة طرد لاعب الصفا حميدو تراوري؛ فبات رصيد جدة 21 نقطة بالمركز السابع، والصفا 10 نقاط بالمركز السادس عشر.
فيـديـو 📹 | | حضـور سـمـو #أمير_منطقة_الجوف مباراة العروبة والجندل بمدينة سكاكا، والتي تأتي دعمًا من سموه للرياضة بالمنطقة .#ديربي_الجوف #دوري_يلو | #FDL#عايشينها_وشايفينها_في_الجوف @mosgovsa pic.twitter.com/O6it5APRS5
— إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) December 13, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#العروبة_الجندل | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/eAWyjozUkI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#العين_الفيصلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/PPp85gTBFp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#العدالة_هجر | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/7pEUd8uwXK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#جدة_الصفا | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/N5ymINPBkh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2023