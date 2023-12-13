الرياضة

في دوري” يلو”.. الجندل يعمق جراح العروبة.. والفيصلي يقتنص فوزًا قاتلًا

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      13 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حسم فريق الجندل مواجهة” ديربي الشمال” التي جمعته مع جاره العروبة، بنتيجة «2-0» على ملعب نادي العروبة بالجوف، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل هدفي الجندل، البنمي كريستيان مارتينيز من ركلة جزاء، وفي الثواني الأخير أضاف الإسباني جاي دامبيلي الهدف الثاني للجندل.

النتيجة رفعت رصيد الجندل إلى 18 نقطة في المركز العاشر، وبقي العروبة عند 27 نقطة بالمركز الثاني، وهي الخسارة الثالثة على التوالي.

شهدت المباراة حضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف. ‎
ولحساب الجولة نفسها، انتزع الفيصلي فوزًا صعبًا ومثيرًا على العين، في مباراة شهدت تقلبات كثيرة في النتيجة، وتسجيل 7 أهداف على مدار الشوطين، وانتهت بنتيجة 4-3 لصالح الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد الملك سعود بالباحة.

سجل للعين فيصل الجهني، وإلتون سواريز، ومدافع الفيصلي محمد شيخي بالخطأ في مرماه، فيما أحرز للفيصلي  لوكاس سوزا” هاتريك”، وأرنولد غاريتي.

هذه النتيجة، رفعت رصيد الفيصلي إلى 23 بالمركز الخامس، بينما بقي العين عند رصيده 10 نقاط بالمركز الخامس عشر.

وحسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة “ديربي الأحساء، الذي جمع العدالة وهجر الذي احتضنه استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

سجل للعدالة وليد الشنقيطي، وأدرك التعادل لهجر، البرازيلي أدريانو. بهذه النتيجة، أصبح رصيد العدالة 26 نقطة بالمركز الثالث، وهجر 9 نقاط بالمركز السابع عشر.

وبنفس النتيجة انتهت مباراة جدة والصفا، سجل لفريق جدة باسل الحضيف، وللصفا برهان حكيمي، من ركلة جزاء، وشهدت المباراة طرد لاعب الصفا حميدو تراوري؛ فبات رصيد جدة 21 نقطة بالمركز السابع، والصفا 10 نقاط بالمركز السادس عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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