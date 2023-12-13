صندوق البيئة يختتم مشاركته في “السعودية الخضراء”

دبي- واس

اختتم صندوق البيئة مشاركته في أعمال النسخة الثالثة لمعرض ومنتدى “مبادرة السعودية الخضراء”، الذي أقيم في مدينة دبي حتى 12 ديسمبر، تحت شعار “من الطموح إلى العمل” تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لقمة المناخ “كوب28”.

واستعرض الصندوق دوره وأهدافه في جناح “الاستدامة” والتعرّف أكثر حول ” الاستدامة المالية لقطاع البيئة” التي تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية في الصندوق، وذلك ضمن جناح المنظومة المشاركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن المشاركة والتواجد في مثل هذا الحدث العالمي؛ يساعد في تعزيز التعاون المشترك بين الجهات، ويبرز التزام المملكة وإسهاماتها الفعّالة في مجال العمل المناخي، ويجسد دور المملكة الفاعل في حماية البيئة، ويعكس جهودها في تنمية الغطاء النباتي. وتأتي مشاركة الصندوق في المنتدى والمعرض المصاحب؛ بهدف التعريف برؤيته ورسالته وأهدافه الإستراتيجية المتمثلة بتحقيق الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد، عبر تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمنظمات البيئية.