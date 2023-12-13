الشاب مهنا خليل يحلق بروايته الأولى شاربل

البلاد-ياسر خليل

أصدر الشاب الصغير مهنا خليل روايته الأولى باللغتين العربية والإنجليزية، تحت عنوان “شاربل”.

وأوضح خليل أن “شاربل هو عالم فيزيائي من وحي الخيال، قام بتجارب علمية عدة من أجل إنشاء مخلوقات مخيفة عبر سلسلة من الاختبارات من أجل دمج المخلوق الخالد “ميدوزا” مع الإنسان، وهناك ثلاثة أصدقاء تمكنوا من الفرار، وهم من يتناوبون بشكل رئيس في سرد الرواية بأحداثها الخيالية وشخصياتها المتعددة الأخرى”.

وقال خليل أنه يعمل حالياً على كتابة روايته الثانية وقد اختار لها شخصية تشبه الزعيم النازي “هتلر” وستكون كما قال باللغة العربية، ويأمل أن يتم تدشينها وإطلاقها في المعرض المقبل بالمنطقة الشرقية.

وعن مهاراته الأخرى غير الكتابة الإبداعية، قال مهنا: أنا شغوف بالتقنيات والأمن السيبراني، ولي في ذلك مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية التي حصلت عليها عبر العديد من المنصات التأهيلية المعتمدة من داخل المملكة وخارجها، حيث أحمل ما يزيد عن 55 دورة وشهادة في شتى المجالات، بينها كتابة القصص والروايات، والبرمجة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، واللغات، حيث أتحدث الإنجليزية بطلاقة ولله الحمد، وأجيد الفرنسية إلى حد كبير، وأسير بمشيئة الله نحو تعلم اللغة الإسبانية.