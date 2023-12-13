رئيس قسم الجري لألعاب القوى في الاتحاد الدولي أليسو بونزي : سباق الجري بالخبر يُعد من السباقات الأقوى عالمياً

الدمام- البلاد

أشاد رئيس قسم الجري لألعاب القوى في الاتحاد الدولي أليسيو بونزي بسباق الجري السنوي الذي أقيم على واجهة الخبر البحرية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى والجمعية الدولية للماراثونات والسباقات على الطريق AIMS.

وأكٌد السيد بونزي على أن السباق يعد من أقوى السباقات الناجحة على مستوى العالم في مسافة 5كم، وستزيد المنافسة والقوة في الأعوام القادمة عندما تقام المنافسة على 10 كم، مضيفاً بأن استمرار السباق على مدى 25 عاما مضت يعد إثبات لنجاحه وحصد جوائزه ومشاركة عدائين عالميين لمزيد من قوة المنافسة .

وأشار إلى إقامة المؤتمر الدولي والسباق في عام 2028 أو 2029، الأمر الذي سيزيد من أهمية مثل هذا السباق والتخطيط لاستضافة سباقات عالمية بالسعودية مدينة الخبر ، مبديا إعجابه بخط مسار السباق إقامته على الواجهه البحرية، وكذلك للاهتمام بكافة المنافسات الرياضية في المملكة التي تشهد اهتماما كبيرا من حكومة المملكة وهذا يشجع الجميع بالاتحاد الدولي للمشاركة في أي منافسة رياضية تقام في المملكة.

وكان السيد أليسيو بونزي قد التقى أمس رئيس اللجنة العليا للسباق عبدالعزيز بن علي التركي ونائبه خليفة الضبيب ومدير السباق العداء عبدالله الجود وعدد من أعضاء لجان السباق، وقدم لهم الشكر على متابعتهم وحرصهم على تنظيم هذا السباق واستمراره لعدة سنوات يؤكد نجاح الابعاد الاستراتيجية التى عمل عليها طيلة السنوات والمحافظه على تطويره ليواكب النقلة الرياضية العالمية للسباقات وماتحقق حتى الان اننا سعداء وسندعم توجهات اللجنة العليا تنظيم تلك السباقات خلال سنوات المرحلة القادمة.