رئيس الهيئة أكد على الجودة.. استعراض إستراتيجية “الدواء” وتمكين المستثمرين

البلاد – الرياض

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في مقر “الهيئة” الرئيسي بالرياض، عددًا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور الجضعي أهمية اللقاءات الدورية لتعزيز التواصل والشفافية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات ينتج عنها قرارات وآراء تدعم جودة وسلامة المنتجات، وتعزز فرص الاستثمار وتدعم الصناعات في هذا المجال.

وأوضح أن قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية يشهد نقلة نوعية منذ موافقة مجلس الوزراء على النظام، إذ ساهم في زيادة عدد المصانع المرخصة من “الهيئة”، ودخول منتجات ومجالات جديدة للسوق. ولفت إلى أن رقابة “الهيئة” في هذا القطاع أصبحت مرجعًا للعديد من الدول، حيث إن الرقابة القوية تساهم في صناعة منتجات ذات جودة عالية، ويمكن تصديرها للأسواق العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالصناعات غير التقليدية والتي تعتمد على الابتكار والتقنيات الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإستراتيجية الرابعة للهيئة ودور الهيئة في تمكين المستثمر فيما يخص المنتجات التي تشرف عليها، كما تم مناقشة المبادرات في هذا القطاع مثل مبادرة دعم المصانع المحلية للحصول على الإذن بالتسويق، والأجهزة والمستلزمات الطبية المبتكرة.