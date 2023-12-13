دعم المشاريع الخاصة المتعثرة في القصيم

البلاد – بريدة

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية الدور الذي يقوم به فريق دعم ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، وتذليل التحديات التي تواجهها بالتكامل مع أدوار الجهات الحكومية والخاصة؛ لضمان إنجازها في وقتها المحدد.

وأشار سموه خلال ترؤسه اجتماع لجنة وفريق دعم ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء اللجنة، إلى أن فريق دعم ومساندة المشاريع المتعثرة الخاصة سيكون ذراعاً داعما ومسانداً لإنجاز لمشاريع الخاصة، والوقوف على التحديات التي تواجهها ومعالجتها بما يحقق التطلعات المأمولة من هذه المشاريع.

واطلع سمو أمير منطقة القصيم على ما تم إنجازه من قبل فريق دعم ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من قبل الفريق التنفيذي بمركز التنمية الاقتصادية، بعد أن عمل الفريق على حصر المشاريع الخاصة المتعثرة على مستوى المنطقة، والعمل على تسهيل وتذليل التحديات التي تواجه هذه المشاريع.