تتويج الفائزين بجائزة الضمان الصحي

البلاد – الرياض

تحت رعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الضمان الصحي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، كرّم المجلس الفائزين بجائزة “ضمان” للتميز في نسختها الثانية، خلال الحفل الذي نظمه في فندق هيلتون الرياض.

وأعلن المجلس عن أسماء الفائزين بجائزة ضمان للتميز 2023 ، ضمن إطار سعيه إلى تحفيز القطاع على الاستمرار في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والاستدامة، إلى جانب خلق بيئة تدعم وتشجع الابتكار، وتحفز التنافسية بين الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتقدير المتميزين من الجهات العاملة، استنادًا على 5 محاور إستراتيجية تتمثل في تمكين القطاع، والتركيز على المستفيد، والرعاية الصحية القائمة على القيمة، والتميز الرقمي، إضافة إلى الصحة السكانية.

وتوّج الوزير الفائزين بالجائزة في مساراتها الرئيسة الثلاثة للمؤسسات والأفراد المتمثلة في مسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومسار شركات التأمين الصحي، ومسار شركاء القطاع من شركات إدارة المطالبات وإدارة دورة الإيرادات.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، أن المجلس يواصل العمل على تحفيز القطاع وتعزيز الجودة والكفاءة في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأيسر الطرق، ضمن إطار سعيه لتعزيز الاستدامة وتشجيع المؤسسات والأفراد في قطاع التأمين الصحي؛ لتقديم أفضل ما لديهم من أجل خدمة المستفيدين بأعلى درجات الجودة والكفاءة.