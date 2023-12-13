برامج تطوير تقني بمنطقة الجوف

سكاكا – واس

رعى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، في مكتبه توقيع مذكرتي تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة، وذلك ضمن حرصه على دعم العمل المشترك والتكامل بين القطاعات المختلفة؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في المنطقة.

ووقّع مذكرة التفاهم الأولى بين المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، ويمثله المهندس عدنان بن فريد عسلي، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ومثلها مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة من خلال برامج التدريب والتطوير كما رعى سموه توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الجوف للطاقة المتجددة، ويمثلها المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف، المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة، الدكتور أحمد بن محمد السناني، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ويمثلها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد العتيبي. ونوه سمو أمير منطقة الجوف، بالمبادرات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، وبالتعاون المثمر واستشعار الجميع لدوره التكاملي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة – أيدها الله- للنمو بالوطن والمواطن، مقدمًا شكره وتقديره للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.