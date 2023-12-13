الرياضة براعم العدالة أبطالا لدوري أندية الأحساء لكرة القدم

الدمام- البلاد

توج فريق كرة القدم لدرجة البراعم بنادي العدالة بطلاً لدوري أندية الأحساء للموسم الرياضي الحالي عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق هجر بأربعة أهداف مقابل هدف في مواجهة الفريقين التي جرت على أرض الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. سجل أهداف الفريق إبراهيم المتعب “هاتريك” وحسين البناي، وعقب المباراة توج مندوب مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء يوسف الحطاب الفريق بطلاً للدوري وسلم قائد الفريق كأس الدوري والميداليات الذهبية.