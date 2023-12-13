الرياضة

براعم العدالة أبطالا لدوري أندية الأحساء لكرة القدم

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      13 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
توج فريق كرة القدم لدرجة البراعم بنادي العدالة بطلاً لدوري أندية الأحساء للموسم الرياضي الحالي عقب فوزه في المباراة النهائية  على فريق هجر بأربعة أهداف مقابل هدف في مواجهة الفريقين التي جرت على أرض الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

سجل أهداف الفريق إبراهيم المتعب “هاتريك” وحسين البناي، وعقب المباراة توج مندوب مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء يوسف الحطاب الفريق بطلاً للدوري وسلم قائد الفريق كأس الدوري والميداليات الذهبية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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