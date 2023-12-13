النائب العام يتفقد النيابة العامة بجدة ويلتقي منسوبيها والمستفيدين من خدماتها

جدة : البلاد

قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب , بجولة تفقدية لمقر النيابة العامة في محافظة جدة.

والتقى معاليه بأعضاء ومنسوبي نيابة المحافظة، وتفقد إجراءات سير العمل الجزائي في المحافظة، وحث على سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة.

كما التقى خلال زيارته عدداً من المستفيدين من النيابة واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

وأكد المعجب في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للوقوف على العمل الميداني الجزائي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين والاستماع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم.

وتأتي هذه الجولة امتداداً للجولات التفقدية التي يقوم بها معاليه على نيابات المناطق والمحافظات في المملكة، التي بدأها بزيارة للنيابة العامة بمنطقة الرياض أمس الأول.