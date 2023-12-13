المحليات

النائب العام يتفقد النيابة العامة بجدة ويلتقي منسوبيها والمستفيدين من خدماتها

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      13 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب , بجولة تفقدية لمقر النيابة العامة في محافظة جدة.

 والتقى معاليه بأعضاء ومنسوبي نيابة المحافظة، وتفقد إجراءات سير العمل الجزائي في المحافظة، وحث على سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة.

 كما التقى خلال زيارته عدداً من المستفيدين من النيابة واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

 وأكد المعجب في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للوقوف على العمل الميداني الجزائي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين والاستماع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم.

 وتأتي هذه الجولة امتداداً للجولات التفقدية التي يقوم بها معاليه على نيابات المناطق والمحافظات في المملكة، التي بدأها بزيارة للنيابة العامة بمنطقة الرياض أمس الأول.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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