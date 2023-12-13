الرياضة الدفاع المدني يتوج ببطولة وزارة الداخلية الـ (13) لكرة القدم للقطاعات الأمنية

الرياض- البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، توّج معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، منتخب الدفاع المدني بالمركز الأول في بطولة وزارة الداخلية الـ (13) لكرة القدم للقطاعات الأمنية، ونظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وذلك بمشاركة (9) فرق على ملعب معهد تدريب المديرية العامة للجوازات بالرياض. ورفع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن مبارك بن سعد البزيع، شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على رعايته هذه البطولة، وما تجده الأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بالوزارة من اهتمام ودعم وتشجيع من سموّه.