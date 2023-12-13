الإقتصاد

“التجارة” تطلق بوابة إلكترونية تمكن من الاعتراض على المخالفات

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      13 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة التجارة إطلاق البوابة الإلكترونية التي تمكن “المنشآت التجارية – الأفراد” من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص.

وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تهدف إلى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كما يُمكن لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثاني لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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