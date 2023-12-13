اتفاقيات لتدريب وتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة

الرياض : البلاد

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقيات تعاون مع 5 جهات حكومية وخاصة؛ لتدريب وتأهيل وتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية في سوق العمل وإعدادها لمستقبل واعد؛ إضافة إلى العمل المشترك من أجل تطوير ورفع مهارات الكوادر الوطنية للالتحاق بسوق العمل واستدامتهم من خلال المنتجات والبرامج والخدمات من إرشاد وتدريب وتمكين.

وشملت اتفاقيات الصندوق كلًا من: وزارة الصحة؛ ونيوم؛ وطيران الرياض؛ ورؤى المدينة القابضة؛ والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية؛ وذلك على هامش مشاركته كشريك إستراتيجي في أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 13- 14 ديسمبر 2023 بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.

وجرى خلال أعمال المؤتمر استعراض تجربة الصندوق في بناء المهارات والقدرات الوطنية والإسهام في تطويرها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك في ضوء إستراتيجيات سوق العمل؛ وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرات التوطين في تنمية رأس المال البشري.

ويجسد الصندوق من خلال مشاركته في أعمال وفعاليات المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين؛ التزامه بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات للارتقاء بسوق العمل في المملكة العربية السعودية.

وتضمنت مشاركة الصندوق؛ جناح للتعريف بالبرامج ومبادرات وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين؛ بالإضافة إلى استعراض أدوار المرصد الوطني للعمل في سبيل تنمية واتجاهات سوق العمل وشراكته مع المنظمات والجهات الدولية في هذا الشأن.

كما شارك في عقد ورش عمل حول الممكنات والمبادرات والمنتجات التي تستهدف تنمية رأس المال البشري واكسابه مهارات وخبرات سوق العمل؛ علاوة على اطلاع حضور المؤتمر على منظومة الخدمات المتكاملة للإرشاد المهني.

وبحث الصندوق مع الجهات المشاركة في المؤتمر؛ أبزر التطورات والتحديات انطلاقاً من مسؤولياته في تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية؛ كما جرى استعراض تجربته في بناء شراكات فعالة مع جميع أصحاب العلاقة؛ ودوره كرائد فكري في رؤى وتوجهات السوق.