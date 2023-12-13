أمير الشمالية يؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية

عرعر – واس

‏‎استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه أمس، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني.

واطلع سموه على الآلية المقترحة لعمل لجنة المسؤولية الاجتماعية والمقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ‏‎وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن عمل لجنة المسؤولية الاجتماعية؛ يمثِّل أهمية كبيرة وتكاملًا مهمًا بين عمل الأجهزة الحكومة والمؤسسات والشركات الوطنية وأفراد المجتمع، ويعزِّز قيمَ المواطنة الراسخة في العطاء والتكافل الاجتماعي, مشيراً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورها في رفع شأن برامج المسؤولية الاجتماعية، والارتقاء بمسؤولية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تجاه المجتمع، وتأصيل العمل المجتمعي ونشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية. ‏‎من جانبه، ثمّن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة دعم وعناية ورعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لبرامج ومبادرات لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، وتوجيهاته الكريمة بتذليل كل العقبات.