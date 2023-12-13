أبطال الميدان السعودي يتنافسون على كأسي ولي العهد الفئوية

الرياض – محمد الجليحي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- يُقيم نادي سباقات الخيل يوم السبت 16 ديسمبر2023 أولى البطولات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتجَة “محليًّا” وشوط مفتوح الدرجات “إنتاج ومستورد” المصنف دوليًا، المقام ضمن الحفل الثامن والسبعين من موسم سباقات الرياض على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وذلك بجائزة مالية قدرها مليونا ريال، وقد حقق الجواد المبير النسخة الماضية من الكأس للخيل المنتجة محليًا لمالكه نغيمش فهد عبدالهادي العجمي؛ حيث قطع مسافة السباق بـ2:34.18 وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن نجام الذي حل في المركز الثاني، وفي كأس ولي العهد المخصص لخيل مفتوح الدرجات إنتاج ومستورد، فقد حققه الجواد ماي فرانكل للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وقطع مسافة السباق بـ2:34.29 وبفارق ستة أطوال عن لوقانيني الذي حل بالمركز الثاني.
في النسخة المرتقبة يوم السبت من كأسي ولي العهد 2023 تذهب الترشيحات في شوط الإنتاج المحلي للجواد المبير لمالكه نغيمش فهد عبدالهادي العجمي، والجواد سلفان لمالكه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والجواد نجام للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وفي سباق كأس ولي العهد لمفتوح الدرجات إنتاج ومستورد تذهب الترشيحات للجواد ماكينج ميركلس للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والجواد المارموم قيت لنايف عقيل دغيم المطيري.
كؤوس تنافسية في أمسية الجمعة
في سباقات يوم الجمعة المكونة من اثني عشر شوطًا، من ضمنها ثلاثة كؤوس؛ كأس سعيد الماجد وكأس وزارة الحرس الوطني للفئة الثالثة محليًا وكأس وزارة العدل للفئة الثالثة محليًا.
حيث نستذكر في العام الماضي في كأس سعيد الماجد عندما انتصر الجواد كالكوليشن للمالك مشعل محسن المطيري وتدريبات مشعل المطيري وبقيادة الخيال أحمد الأزهري وفي هذه النسخة تذهب الترشيحات للجواد باور آن نمبرز لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا والجواد أوه تشيك لنفس الإسطبل وبقيادة الخيال ريان الطويرش وفي سباق كأس وزارة الحرس الوطني انتصر في النسخة الماضية الجواد كومشنر كنق للمالك فيصل بن محمد الجضعي القحطاني وتدريبات صباح الشمري وبقيادة الخيال لويس موراليس وفي هذه النسخة تذهب المعطيات للجواد كافلهم لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز والجواد المتحد لناصر فهد محمد ال ظبيه والجواد مشهور لسعود محمد سعود ال علي وفي سباق كأس وزارة العدل في النسخة الماضية انتصر الجواد علم بلادي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال ريان الطويرش وفي هذه النسخة تذهب المعطيات للجواد لله دره لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا والفرس حي نباها لنفس الإسطبل وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال ريان الطويرش ، كل التوفيق للمشاركين في هذه الأمسية الكبيرة.
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