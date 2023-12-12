محافظ جدة يرأس اجتماعاً لاستعراض مبادرة “لنجعل رمالنا الذهبية خضراء”

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، اجتماعاً لاستعراض مبادرة “لنجعل رمالنا الذهبية خضراء”، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف .

واطلع سموه، خلال الاجتماع على عرض موجز عن المبادرة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة، وتعليم جدة، بمشاركة طلاب وطالبات مدراس محافظة جدة، لزراعة ما يقارب 300 ألف شجرة سنوياً، ولمدة 6 سنوات .

وتهدف المبادرة، لتحقيق التنمية المستدامة، والمستهدفات الوطنية والتعليمية بهذا المجال لتعزيز الوعي البيئي، كما تسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتقليل الملوثات الضارة بالبيئة، وتوظيف التقنيات البيئية المستدامة لتحسين الصورة العامة للمدارس وتوعية الطلاب بأهمية حماية البيئة، والتقليل المضار البيئية والاقتصادية.

وتأتي هذه الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة في زيادة الغطاء النباتي ،تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.