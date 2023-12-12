مثمناً دعم ورعاية القيادة.. نائب الوزير: 158 دولة ومنظمة في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

البلاد – الرياض

ثمن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ما يلقاه قطاع التعدين في المملكة من رعاية ودعم من القيادة الحكيمة -أيدها الله- مؤكداً أن المملكة- بفضل هذه الرعاية وهذا الدعم- تنهض الآن بدور مهم ومحوري لمواجهة كافة التحديات، المتعلقة باحتياجات العالم من المعادن في المستقبل، وذلك انطلاقاً من ريادتها التاريخية في مد العالم بالطاقة، حيث تتشكل لدى المملكة الآن ريادة تاريخية في مجال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن؛ لتصبح- بفضل هذه الريادة- خزان الطاقة والمعادن للعالم.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس، في قاعة المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي ينعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير المقبل، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله.

وأوضح نائب الوزير أن الدعوة وجهت لـ 95 دولة لحضور الاجتماع الوزاري، كما وجهت لـ 20 منظمة دولية رسمية، و30 منظمة غير حكومية و13 اتحادًا للأعمال ذات العلاقة بموضوع المؤتمر على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يشارك في جلسات المؤتمر، التي تعقب الاجتماع الوزاري، وتنعقد على مدى يومين 250 متحدثاً يشاركون في 75 جلسة؛ 90 % منهم يمثلون كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين، والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل.

يذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد استضافة الاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، كما ستشهد عقد الاجتماع الدولي لهيئات المساحة الجيولوجية لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بأهمية البيانات والمعلومات الجيولوجية، ومشاركتها ضمن أطر التعاون الدولي والإقليمي.