في دوري” يلو”.. الباطن وأحد يتجاوزان النجمة والعربي

حائل- خالد الحامد
واصل الباطن عروضه القوية ونتائجه الإيجابية، وحقق فوزاً صعباً على مضيفه النجمة 1-0، في اللقاء الذي جرى على ملعب التعليم بعنيزة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري “يلو” للدرجة الأولى.
سجل هدف الباطن الوحيد هدافه عبدالإله البريه، وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء للنجمة أضاعها هداف الدوري عثمان باتو.
ورفع الباطن رصيده إلى 21 نقطة، تقدم بها للمركز الخامس في حين تراجع النجمة للمركز التاسع برصيد 18 نقطة.
وحسم التعادل السلبي مواجهة الترجي ونظيره الخلود، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف؛ ليصبح رصيد الترجي 11 نقطة، والخلود 21 نقطة.
وفي مكة المكرمة، حقق فريق أحد ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه العربي بهدف دون رد، سجله الهولندي كونراد ميشالك.
بهذه النتيجة رفع أحد رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي العربي عند 17 نقطة.
🔚 نهاية المباراة |#أحد 1#العربي 0
📺 شاهد هدف المباراة ..⤵️#أحد_العربي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/lUe85t6efi
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 12, 2023