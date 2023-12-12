ضبط وإتلاف 1097 كيلو جراماً من اللحوم والمنتجات الزراعية الفاسدة بالقصيم

بريدة : البلاد

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 3291 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال شهر نوفمبر، لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية والمسالخ، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عدد من المختصين والأطباء البيطريين.

وأسفرت الجولات عن رصد 23 مخالفة، وضبط وإتلاف 1097 كيلو جراماً من اللحوم، والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، التي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى متابعة ذبح 25882 ألفاً من المواشي والطيور في جميع مسالخ القصيم، والتأكد من وجود التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.