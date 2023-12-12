زارها الأمير فيصل بن سلمان.. مدن غذائية وصناعية وتجارية رائدة في المدينة المنورة

البلاد – المدينة المنورة

قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة ميدانية لمشاريع شركة المقر للتطوير والتنمية- الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة- يرافقه أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، والرئيس التنفيذي للشركة ماجد الشلهوب.

ووقف سموه على مشروع السوق، الذي يُعد مشروعاً نموذجياً يوفر بيئة ملائمة للزوار، ويعيد صياغة الأسواق الشعبية، وتنظيمها بما يتناسب مع أهميتها الاجتماعية والاقتصادية، كما زار مشروع مدينة الغذاء، التي تعد مدينة نموذجية توفر تجربة تسوق متكاملة للأسواق المركزية على مساحة مليون متر مربع.

واطلّع الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة على مشروع المدينة الصناعية، التي يتم إنشاؤها على مساحة 939 ألف متر مربع؛ لتكون مدينة صناعية تجارية رائدة ومتخصصة في صيانة السيارات وخدمات المركبات؛ وفق أحدث الأساليب الفنية والتقنية المبتكرة. كما اطلع على مشروع مشراف السكني النموذجي على مساحة 460 ألف متر مربع، ويضم 1421 وحدة سكنية، و3 حدائق متكاملة شرق المدينة المنورة، وكذلك مشروع “ركاء” الذي يُعد الواجهة التجارية، ويضم مجمعاً تجارياً ومناطق ترفيهية ومكاتب إدارية تخدم المشروع.