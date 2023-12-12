دشّن الملتقى الحقوقي.. أمير الجوف: المملكة تولي حقوق الإنسان أهمية خاصة

البلاد – سكاكا

أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن المملكة منذ تأسيسها تولي حقوق الإنسان أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله – تحرص كل الحرص على أن يحظى كل من يعيش على أرض المملكة بكامل الحقوق، وعززت ذلك بالتشريعات على مستوى القضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان زيدي الرويلي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع، حيث دشن سموه ملتقى “جهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان، وفقًا لرؤية المملكة 2030” الذي أطلقه فرع الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واستمع أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح مدير فرع الهيئة عن الملتقى، الذي يهدف إلى إبراز الجهود الرائدة للمملكة في هذا المجال، والرامية إلى تعزيز حماية الحقوق وصيانتها، وترسيخ قيم العدالة والإنسانية، مطّلعاً على البرنامج العلمي للملتقى، حيث سيتضمن الملتقى جلستين؛ الجلسة الافتتاحية، ويشارك فيها عدد من الجهات المختصة، والجلسة الثانية، يقدم فيها عدد من الخبراء والمختصين أوراق العمل.