دانية عقيل تعلن عن مشاركتها في رالي دكار 2024

الدمام- ألبلاد

كشف دانية عقيل بطلة كأس العالم لراليات كروس كانتري ” باها” فئة T3 عام 2021 والحائزة على المركز الثالث لبطولة هذاالموسم 2023 ذات الفئة ، كشفت عن سيارتها الجديدة Taurus T3 Mx” ” التي ستشارك على متنها في رالي دكار لموسم 2024 وكذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جدة خصيصا لهذه المناسبة.

وكشفت دانية في مؤتمرها الصحفي ايضاً عن فريق Wavers Sport الذي سيرافقها بهذا الرالي والذي قام بتجهيز سيارتها وسيتولى الاشراف والمساندة لها ، وقدمت ايضا ملاحها الفرنسي ستيفان ديبليه الذي ساهم في حصولها على بطولة كأس العالم لراليات كروس كانتري فئة T3 عام 2021 .

وبعد عرض مرئي عن مشاركات دانية في موسم 2023 ، التي شملت بطولة كأس العالم لراليات ” الباها ” وبطولة السعودية تويوتا الوطنية ، كشفت دانية في مؤتمرها عن استعدادتها النهائية لرالي دكار 2024 والتي ستشمل مشاركتها ايضا برالي جدة الجولة الاخيرة من بطولة السعودية لتكون تحضيرا اخيرا لها.

بعد ان أنهت المؤتمر الصحفي كشفت دانية عن سيارتها الجديدة التي تحمل شعارات الشركات الراعية لها وهي”عبد اللطيف جميل تويوتا” “، مجموعة “تمر السعودية”، شركة “هيرتز” “زيوت تويوتا ” وإطارات “بي إف غوددريش” إضافة الى مجموعة “مستشفيات ومراكز مغربي” ومشروب الطاقة “ريدبل ” . انطلقت دانية برفقتها عدد من الحضور والضيوف في جولة إستعراضية في منطقة عسفان شمال جدة لتعريفهم بالسيارة والإمكانيات التي تتمتع بها .

وقا لت بكلمتها امام الحضور انها سعيدة للغاية للمشاركة الثالثة لها في رالي دكار الذي كان حلماً لها واصبح حقيقة وسيكون فرصة جديدة لاكتشاف الكثير من تضاريس التي لانعرفها و بذلك تمنح فرصة لتحسين القيادة على شتى المناطق. المنافسة القوية في هذا رالي تعطي فرصة احتكاك مع ابطال عالميين و كسب المزيد من الخبرة.

وتمنت دانية ان تنهي مشاركتها في رالي دكار بالوقوف على منصة التتويج تماماً كما حصل معها في اول مشاركة لها بهذا الرالي علم ٢٠٢٢ حيث كانت اول امرأة عربية تنهي الرالي في مرتبة العشر الاوائل.