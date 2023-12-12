ثمّن دعم القيادة للقطاع.. الأمير فهد بن سلطان يطلع على خطط «تبوك الزراعية»

البلاد – تبوك

ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاع الزراعي والشركات الزراعية بالمملكة، منوهًا بدور الشركة الزراعي والاجتماعي بالمنطقة ومشاركتها المجتمعية، بالإضافة إلى تواجد منتجاتها الزراعية في كل مناطق المملكة وخارجها.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة الشركة المعين حديثاً ماجد بن أحمد الصويغ، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن عبدالله آل سميح؛ حيث اطلع على تطورات أعمال الشركة وخططها المستقبلية، مشيرًا سموه إلى أهمية استمرار الشركة في سعودة وظائفها، ما يتيح فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع إدارات الشركة، واستقطاب الشباب السعودي المؤهلين في جميع التخصصات، مؤكدًا دعم جميع أعمال الشركة من قبل إمارة المنطقة، والجهات الحكومية، وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح أعمالهم.

من جهته، أعرب الصويغ عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال وبرامج الشركة ودورها في المنطقة.