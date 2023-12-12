الرياضة تتويج مكاتب التعليم الفائزة ببطولة “تعليم الرياض” لكرة قدم الصالات

الرياض – هاني البشر

توّج المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع مكاتب التعليم الفائزة ببطولة تعليم الرياض لكرة قدم الصالات لجميع المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي) ؛ بحضور المساعدين والقيادات التعليمية وأولياء أمور الطلاب. وحقق مكتب تعليم العليا كأس البطولة عن المرحلة الابتدائية، بعد فوزه على مكتب الملز، فيما فاز مكتب الملز ببطولة المرحلة المتوسطة، بعد فوزه على مكتب الشفا، كما توج مكتب الملز ببطولة المرحلة الثانوية بعد تغلبه على مكتب النسيم. وعلى مستوى الجوائز الفردية في المرحلة الابتدائية، حصل الطالب إلياس محمد من مكتب الملز على جائزة أفضل لاعب ، فيما حصل على أفضل حارس الطالب سطام الخضر من مكتب العليا، وحصل على جائزة هداف البطولة الطالب عبدالعزيز عبداللطيف من مكتب العريجاء، وصابر شراحيلي من مكتب المعذر، فيما فاز مكتب المعذر بجائزة الفريق المثالي. وفي المرحلة المتوسطة حصل على جائزة أفضل لاعب الطالب يوسف يحيى من مكتب الشفا. وجائزة أفضل حارس للطالب عبدالعزيز القحطاني من مكتب العريجاء، فيما حقق الطالب حسن يحيى من مكتب الشفاء جائزة هداف البطولة، وفاز مكتب تعليم المزاحمية وضرما بجائزة الفريق المثالي. وعلى مستوى المرحلة الثانوية، حصل الطالب أحمد الكعبي من مكتب تعليم الملز على جائزة أفضل لاعب على مستوى المرحلة الثانوية، وجائزة أفضل حارس ذهبت للطالب سطام المساعد من مكتب النسيم، وجائزة هداف البطولة للطالب سعد معاذ من مكتب الملز.