مجددًا يسجل صندوق الاستثمارات العامة رافدًا قويًا ومستدامًا لمستقبل السياحة السعودية، بإعلانه تأسيس شركة “دان” المتخصصة في تطوير السياحية الريفية والبيئية؛ ليتكامل هذا القطاع الواعد مع المنظومة في رسم الخارطة السياحية الطموحة ، بمقومات كبيرة وميزات زراعية وبيئية خلابة، تتسم بها العديد من مدن وريف مناطق المملكة.

إن تأسيس هذه الشركة المتخصصة الوليدة وبأهدافها العريضة، يعكس الأبعاد الإستراتيجية للصندوق في ترسيخ التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام، بالمزيد من المشاريع السياحية ذات البصمات التنافسية التكاملية على امتداد جغرافيا الوطن، وبالأرقام تستهدف الشركة دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 6 مليارات ريال حتى عام 2030م.

الهدف المهم أيضًا هو إشراك المجتمعات المحلية، وتفعيل دورها في تقديم تجارب تتيح للزوار التفاعل المباشر والتناغم مع القيم الثقافية السعودية المميزة؛ من خلال الفنون والحرف والمأكولات والمنتجات المحلية التراثية، والركيزة المحفزة هنا، هي منح امتيازات تجارية لأصحاب المزارع والنُزل الريفية المحلية، وتقديم برامج تدريبية؛ لتمكينهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم، وتوفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وفرص عمل؛ لتعزز هذه الانطلاقة في مجملها، تحقيق المجتمع الحيوي في هذا القطاع كغيره من القطاعات النشطة.