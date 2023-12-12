الرياضة الأمريكية توري بينسو.. أول حكمة تدير مباراة دولية بـالسعودية

البلاد- جدة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قائمة حكام بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها مدينة جدة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري. وضمّت القائمة خمسة حكام رئيسين، وكل حكم رئيس يرافقه مساعدان، إضافة إلى ثمانية حكام في غرفة VAR؛ وهم: السعودي محمد الهويش، والبولندي شيمون مارتشينياك، والكونغولي جان جاك ندالانجامبو، والفنزويلي خيسوس فالنزويلا. كما ستظهر الحكمة الأمريكية توري بينسو، التي تقود طاقمًا نسائيًّا كاملًا من المساعدين وحكم تقنية الفيديو في مواجهة فريق “الاتحاد” أمام “أوكلاند سيتي” النيوزيلندي في الافتتاح بعد قليل، وستكون الأمريكية، أول حكمة تدير مباراة في بطولة دولية على الملاعب السعودية. بدأت بينسو مسيرتها كحكمة في الدوري الأمريكي للسيدات، قبل أن تصبح محترفة وتقوم بالتحكيم في الدوري الأمريكي للرجال، لتصبح في عام 2020 أول امرأة تحكم مباريات بالدوري الأمريكي للرجال. كما نجحت بينسو في تحكيم نهائي كأس العالم للسيدات 2023، الذي أقيم في أستراليا، بين إسبانيا وإنجلترا. كما قادت نهائي كأس التحدي الأمريكي 2020. كما كانت حكمًا لمباراة نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا عام 2022، وحكمت أيضًا مباريات في كأس العالم للسيدات 2023.