أمير الشرقية يهنئ مدير « الصحية ورئيس المحكمة»

البلاد – الدمام

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس بن عايض الهمزاني. وهنّأ سموه الهمزاني بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له العون والتوفيق في مهام عمله. من جانبه، رفع الهمزاني الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة.

يذكر أن الدكتور الهمزاني حاصل على الدكتوراه في إدارة الخدمات الصحية والمعلوماتية من جامعة موناش الأسترالية، وقد عمل في عدد من المناصب الإدارية في وزارة الصحة. كما استقبل الأمير سعود بن نايف في مكتبه، رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز القصير.

وهنأ سموه الشيخ القصير بمناسبة تعيينه في منصبه رئيساً للمحكمة العامة بالدمام، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مثمناً الجهود التي تبذلها المحكمة العامة بالمنطقة لخدمة المواطنين.

وأعرب رئيس المحكمة العامة بالدمام عن شكره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه لأعمال المحكمة في المنطقة.