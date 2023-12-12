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أمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على حيوان

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      12 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أصدرت النيابة العامة -بناء على ماتم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو” يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان-، أمرا بالقبض على الشخص وإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل المتواجد في مسرح الجريمة.

وشددت النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك وسيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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