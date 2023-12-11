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8 ملايين عقد إيجار موثق

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      11 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار، أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة ” إيجار” تجاوزت الـ 8 ملايين عقد؛ حيث بلغت” السكنية” منها النسبة الأكبر بعدد 6.6 مليون عقد إيجاري، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة 1.3 مليون عقد.

ويُعد هذا العام 2023 الأعلى توثيقًا؛ إذ تجاوزت العقود الإيجارية الـ 2.8 مليون عقد، وبلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.

وتعكس هذه الأرقام المتزايدة ثقة القطاع العقاري في ” إيجار” والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، وتسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية بالنسبة لـ (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري).

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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