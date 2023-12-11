8 ملايين عقد إيجار موثق

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار، أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة ” إيجار” تجاوزت الـ 8 ملايين عقد؛ حيث بلغت” السكنية” منها النسبة الأكبر بعدد 6.6 مليون عقد إيجاري، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة 1.3 مليون عقد.

ويُعد هذا العام 2023 الأعلى توثيقًا؛ إذ تجاوزت العقود الإيجارية الـ 2.8 مليون عقد، وبلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.

وتعكس هذه الأرقام المتزايدة ثقة القطاع العقاري في ” إيجار” والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، وتسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية بالنسبة لـ (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري).