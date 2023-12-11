الرياضة“ياسين بونو” أفضل حارس في “إفريقيا” صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ 11 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة حصل حارس مرمى نادي الهلال، الدولي المغربي ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2023. بونو أفضل حارس مرمى في إفريقيا وأعلن كاف عن اختيار بونو خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل خلال عام 2023. ويقام الحفل في المغرب، وسيتم خلاله توزيع العديد من الجوائز على رأسها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا. وحقق بونو لقب الدوري الأوروبي مع ناديه السابق إشبلية، كما قاد منتخب بلاده إلى الحصول على المركز الرابع بكأس العالم 2022. وانضم بونو لنادي الهلال بداية الموسم الجاري قادماً من إشبيلية الإسباني ويقدم مستويات رائعة مع متصدر دوري روشن السعودي. وشارك ياسين بونو مع الهلال في 19 في جميع المسابقات، خرج بشباكه نظيفة في 14 مباراة، بينما استقبل 7 أهداف فقط.