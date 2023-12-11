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ولي العهد يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      11 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما ينعكس على تطور وازدهار الحركة الأولمبية والرياضية في المملكة وحول العالم.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. فيما حضر من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، نائب رئيس اللجنة السيد سير ميانغ، وعدد من قياداتها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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