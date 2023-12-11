الأولى الرياضة ولي العهد يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما ينعكس على تطور وازدهار الحركة الأولمبية والرياضية في المملكة وحول العالم. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. فيما حضر من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، نائب رئيس اللجنة السيد سير ميانغ، وعدد من قياداتها.