المحليات

وزارة الداخلية تعزز قدرات المرأة السعودية بـ7 دورات أمنية خلال عام 2023

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      11 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 حققت وزارة الداخلية منجزات متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز مشاركة المرأة في الجانب الأمني، وحصلت على التمكين والتأهيل للمشاركة في مهام الوزارة المتعددة لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المملكة، وحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن.

 ووصلت خلال هذا العام 2023، الدورات الأمنية للمرأة السعودية التي عقدتها وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون العسكرية ، إلى 7 دورات تأهيلية للفرد الأساسي في ( ديوان وزارة الداخلية، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة لحرس الحدود، وقوات أمن المنشآت، وكلية الملك فهد الأمنية) ، تلقت خلالها التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بها وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، وتجاوزت القياديات المسجلات في المنصة الوطنية 368 قيادية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *